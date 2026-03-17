Пензенский «Дизель» всухую разгромил столичную «Звезду»

Вечером в понедельник, 16 марта, пензенский «Дизель» провел заключительную встречу в домашней серии - с московским ХК «Звезда». Посмотреть матч пришли 5 156 зрителей.

Счет открыл на 7-й минуте встречи Антон Андриянов с передач Максима Колмыкова и Дениса Почивалова.

Во втором периоде никаких изменений не произошло. В третьем игровом отрезке Дмитрий Сидляров оформил дубль. После паса Александра Борисенкова еще одной шайбой отметился Владимир Бобылев.

Пензенский клуб одержал одержал сухую победу - 4:0.

«Первые два игровых отрезка были приблизительно равными: шла борьба характеров — кто кого перетерпит или кто первым ошибется. Хотя моменты у нас были: и «один в ноль» выходили, и в большинстве «5 на 4» могли забивать. В третьем периоде здорово реализовали два удаления подряд и довели дело до победы», - прокомментировал главный тренер ХК «Дизель» Дмитрий Шандуров.

На этом регулярный чемпионат для пензенского клуба завершился. С 74 очками игроки вышли в плей-офф. С кем им предстоит сразиться, станет известно 18 марта.

