«Дизель» всухую разгромил ХК «Южный Урал»
Вечером в пятницу, 6 марта, пензенский «Дизель» встретился в Орске с ХК «Южный Урал».

Гости открыли счет на 10-й минуте матча: бросил шайбу Семен Сухов, подправил Антон Андриянов.

Во втором периоде, на 25-й минуте встречи, дизелист Андрей Болучевский огорчил голкипера соперников и принес команде второе очко.

В третьем периоде, на 52-й минуте игры, отличился Александр Борисенков, забросив третью шайбу.

Матч завершился победой пензенской команды со счетом 3:0.

Это была последняя встреча на выезде. Теперь дизелистов ждет заключительная домашняя серия игр в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. 12 марта они встретятся с нижегородским «Торпедо-Горьким».

4 марта «Дизель» провел третью выездную игру с ХК «Магнитка» в Магнитогорске и потерпел поражение со счетом 0:2.

