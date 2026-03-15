Пензенский «Дизель» проиграл «Химику» из Воскресенска

В субботу, 14 марта, пензенский «Дизель» провел второй матч домашней серии - с ХК «Химки» из Воскресенска.

Почти сразу счет открыли гости. Александр Пашин отправил шайбу в ворота хозяев льда на 4-й минуте встречи - 0:1. До конца первого периода пензенцы не смогли пробить оборону соперников.

Во втором игровом отрезке, на 25-й минуте матча, игрок «Химика» Игнат Коротких в контратаке удвоил счет на табло - 0:2. Перевес воскресенцев не изменился до перерыва.

В третьем периоде, на 55-й минуте встречи, «Дизелю» удалось размочить счет благодаря броску Антона Лукичева с передач Михаила Балашова и Павла Махановского - 1:2.

«Химик» отреагировал удачной комбинацией и через 3 минуты восстановил разницу в 2 очка - 1:3. Отличился снова Александр Пашин.

«Как всегда я говорю, команда не сдается. Но сегодня мы играли настолько, насколько позволял соперник. Наше преимущество было территориальным, но больше ни в чем превзойти оппонента не удалось», - прокомментировал главный тренер ХК «Дизель» Дмитрий Юрьевич Шандуров

Со следующим соперником, клубом «Звезда» из Москвы, пензенцы встретятся 16 марта.

