Пензенский «Дизель» всухую проиграл команде «Торпедо-Горький»

В четверг, 12 марта, пензенский «Дизель» на своем льду принял команду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода и потерпел крупное поражение.

Гости 4 раза поразили ворота хозяев: отличились Денис Орлович-Грудков, Даниил Ильин и Артем Мисников - он оформил дубль. Пензенцы не забили ни одного гола. Итоговый счет - 0:4.

Главный тренер ХК «Дизель» Дмитрий Шандуров после матча отметил: «Мы все прекрасно понимали ценность сегодняшнего матча, и в такой игре, конечно, многие нюансы очень сильно важны. Мы растранжирили «5 на 3», соперник через две минуты «5 на 3» также заработал и на последней секунде его использовал. Вот это, наверное, был ключевой момент, где соперник добился такого важного психологического и счетного преимущества.

Потом мы транжирили то, что создавали, а соперник потихонечку отбивался, отбивался и забил второй гол. В этих играх очень важно быть в игре, в счете, то есть атаковать».

Главный тренер добавил, что не снятый пока вопрос с выходом в плей-офф, возможно, мешает дизелистам в исполнении, то есть в завершающем броске, в завершающей передаче.

Следующая игра у пензенцев состоится 14 марта. Соперником будет «Химик» из Воскресенска.