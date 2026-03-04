Пензенский «Дизель» проиграл команде из Магнитогорска

Пензенский «Дизель» проиграл команде из Магнитогорска
Вечером в среду, 4 марта, пензенский «Дизель» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ провел встречу с ХК «Магнитка» в Магнитогорске.

В первом периоде соперники не забросили друг другу ни одной шайбы и ушли на перерыв со счетом 0:0.

Во втором игровом отрезке, на 28-й минуте матча, после затяжной позиционной атаки Кирилл Жуков заработал первое очко «Магнитке» - 0:1.

На исходе третьего периода хозяева люда увеличили отрыв. «Дизелисты» пропустили вторую шайбу в пустые ворота от Никиты Зимина за 24 секунды до финальной сирены.

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «Магнитки».

«Мы уже какую игру не можем набрать лавку, поэтому нагрузка ложится на многих игроков, поэтому где-то уже недовосстановление идет, из-за этого, наверное, все-таки мы не очень хорошо двигаемся», - прокомментировал главный тренер пензенского клуба Дмитрий Шандуров.

Это была третья встреча на выезде. Предыдущая состоялась 2 марта в Челябинске, «Дизель» проиграл «Челмету» со счетом 4:6.

Следующая игра пройдет 6-го числа в Орске - с ХК «Южный Урал».

