Пензенский «Дизель» победил в игре с казанским «Барсом»

В среду, 28 января, пензенский «Дизель» после упорной борьбы одержал победу над казанским «Барсом» в рамках выездной серии игр.

Счет открыли хозяева льда. Денис Голубев отправил шайбу в ворота «дизелистов» в первом периоде, на 8-й минуте встречи.

Во втором игровом отрезке, на 23-й минуте матча, пензенец Давид Карапетян сравнял счет - 1:1.

В третьем периоде никому из соперников не удалось изменить положение, цифры на табло остались прежними.

Игра перешла в овертайм, где и определился победитель. «Дизелист» Павел Махановский принес своей команде победное очко – 2:1.

Следующий матч пензенцы сыграют в Самаре с клубом ЦСК-ВВС в пятницу, 30 января.

