Пензенский «Дизель» одержал вторую подряд сухую победу

Во вторник, 20 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» на своей площадке разгромили команду СКА-ВМФ из Санкт-Петербурга. За матчем с трибун наблюдали 4 375 зрителей.

Подопечные Дмитрия Шандурова забили 4 безответных гола в ворота соперника.

В первом периоде свое мастерство продемонстрировали Дмитрий Сидляров и Антон Андриянов, в третьей 20-минутке Дмитрий Сидляров оформил дубль, отличился также Александр Борисенков.

Перед этим, 16 января, дизелисты одержали сухую победу над ХК «Норильск» на выезде - 3:0.

Следующая игра состоится в четверг, 22 января. Пензенцы выступят против команды «Динамо СПб».