Спорт

Пензенский «Дизель» одержал сухую победу над «Олимпией»
Во вторник, 24 февраля, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу над «Олимпией» из Кирово-Чепецка в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Дизелисты открыли счет под занавес первого периода - на 20-й минуте отличился Егор Баранов.

Долгое время цифры на табло не менялись, но на 53-й минуте матча Александр Борисенков увеличил отрыв от соперников - 2:0.

За 14 секунд до окончания игры пензенцы отправили еще одну шайбу в ворота «Олимпии», точным броском отметился Дмитрий Сидляров. Итог - 3:0 в пользу «Дизеля».

Это был последний матч данной домашней серии. Следующая игра пройдет 28 февраля в Верхней Пышме (Свердловская область), подопечные Дмитрия Шандурова выйдут на лед против местного «Горняка-УГМК».

