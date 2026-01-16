Пензенский «Дизель» одержал сухую победу в Норильске

Спорт

Пензенский «Дизель» одержал сухую победу в Норильске
Печать
Telegram

В пятницу, 16 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу в выездном матче против ХК «Норильск».

Подопечные Дмитрия Шандурова забили 3 безответных гола в ворота соперника.

Шайбы на счету Данилы Попова (он успешно атаковал ворота противника на 1-й минуте игры), Владимира Бобылева (он был точным на 13-й минуте) и Александра Борисенкова, который отличился на 49-й минуте.

На этом выездная серия «Дизеля» закончилась, впереди - домашние игры.

Во вторник, 20 января, пензенцы на своей площадке сразятся с ХК СКА-ВМФ из Санкт-Петербурга.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
хоккей дизель соревнования
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!