Пензенский «Дизель» одержал сухую победу в Норильске

В пятницу, 16 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу в выездном матче против ХК «Норильск».

Подопечные Дмитрия Шандурова забили 3 безответных гола в ворота соперника.

Шайбы на счету Данилы Попова (он успешно атаковал ворота противника на 1-й минуте игры), Владимира Бобылева (он был точным на 13-й минуте) и Александра Борисенкова, который отличился на 49-й минуте.

На этом выездная серия «Дизеля» закончилась, впереди - домашние игры.

Во вторник, 20 января, пензенцы на своей площадке сразятся с ХК СКА-ВМФ из Санкт-Петербурга.