Расширен список спортобъектов, где бойцы СВО могут предъявить QR-код

В Пензенской области расширен список спортивных объектов, где участники СВО с помощью QR-кода могут подтверждать свой статус для получения льготы.

Теперь в перечень подключенных к сервису объектов входят:

- ДС «Олимпийский» (г. Пенза, ул. Антонова, 39а),

- ДС «Буртасы» (г. Пенза, пр. Строителей, 96),

- ФОК «Дельфин» (с. Засечное, ул. Радужная, 4),

- СКК «Союз» (г. Заречный, ул. Проценко, 15),

- СЗК «Дизель-Арена» (г. Пенза, ул. Окружная, 163),

- ДВС «Сура» (г. Пенза, ул. Красная, 106),

- СК «Ахуны» (г. Пенза, ул. Одоевского, 1),

- ДЕ «Воейков» (г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 22Б),

- Стадион «Первомайский» (г. Пенза, ул. Калинина, 119),

- СОК «Семейный» (г. Пенза, ул. Измайлова, 150),

- ВСЛК «Золотая шайба» (г. Пенза, ул. Антонова, 9а),

- ТЦ «Виктория» (г. Пенза, пр. Строителей, 1Б).

QR-код на «Госуслугах» могут сформировать участники СВО по линии Минобороны при наличии подтвержденной учетной записи.

«Сервис делает запрос к витрине Минобороны. Если данные о пользователе найдены, формируется QR-код. Если данные о заявителе не найдены, сервис предложит пользователю обратиться за получением справки об участии в СВО на форму услуг Минобороны. Оформление справки займет несколько дней. Поэтому, если вы собираетесь в учреждение спорта и хотите предъявить там QR-код, проверьте заранее, что он формируется корректно. QR-код действителен 5 минут», - пояснила начальник Управления цифровой трансформации Минцифры Пензенской области Рамиля Чуйкина.

Сервис находится в разделе «Услуги» / «Справки/Выписки». Также его можно найти с помощью робота Макса (например, вбив в поисковой строке «qr-код»).