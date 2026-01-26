Для жителей Пензенской области подготовили 250 лыжных трасс

В этом сезоне в Пензенской области для активного зимнего отдыха жителей подготовили 250 лыжных трасс.

Конкретно в Пензе для желающих оборудованы 3 объекта:

- освещенная велолыжероллерная трасса в Ахунах (Кордон Студеный, 46а) протяженностью 2,2 км; она работает по будням с 10:00 до 20:00 и по выходным - с 9:00 до 21:00;

- стадион «Снежинка» с 2 трассами - освещенной нижней, протяженностью 1,7 км, и неосвещенной верхней, протяженностью 15 км (она проходит по лесному массиву Западной Поляны);

- освещенная трасса на Олимпийской аллее протяженностью 4,2 км; она доступна в будни с 10:00 до 20:00, в выходные - с 9:00 до 22:00.

«Любой желающий совершенно бесплатно может прийти сюда для занятий спортом, семейного отдыха или просто оздоровительной прогулки на свежем воздухе», - отметили в региональном минспорте.