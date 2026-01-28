Более 33 тысяч жителей региона сдали нормативы ГТО

За 2025 год более 33 тысяч пензенцев сдали нормативы ГТО («Готов к труду и обороне»), сообщили в Управлении спортивными сооружениями Пензенской области.

В регионе действуют 37 площадок, где можно продемонстрировать свои спортивные результаты.

Участие в сдаче нормативов доступно любому желающему старше 6 лет.

«Обратите внимание: начиная с 2025 года за знак ГТО можно будет получить налоговый возврат - 18 тысяч рублей в год. Главное - пройти диспансеризацию в тот же год, когда сдаете нормативы», - добавили в управлении.

В 2026 году в Пензенской области планируют построить 7 новых спортивных площадок, где можно готовиться к выполнению нормативов ГТО: в Пензе, Заречном, Кузнецке, Лунинском, Мокшанском, Пензенском и Спасском районах. В 2027-м - 5: в Земетчинском, Малосердобинском, Наровчатском, Неверкинском и Шемышейском районах.