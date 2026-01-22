Пензенский «Дизель» одержал победу в «Другом Дерби»

Пензенский «Дизель» одержал победу в «Другом Дерби»
В четверг, 22 января, в Пензе состоялось «Другое Дерби»: «Дизель» принял команду «Динамо» из Санкт-Петербурга. Посмотреть игру пришли 4 560 зрителей.

Счет в матче открыли хозяева: на 10-й минуте отличился Дмитрий Сидляров.

Во втором периоде, на 25-й минуте, пензенцы реализовали большинство и удвоили преимущество. Точным броском отметился Данила Попов.

В третьем временном отрезке вратаря гостей на 41-й минуте огорчил Денис Почивалов - 3:0.

Вскоре бело-голубые сумели ответить: по шайбе забросили Иван Ежов и Вячеслав Сараев.

На 58-й минуте гости заменили вратаря на экстра-полевого игрока, но не добились успеха. Итог мачта - 3:2 в пользу пензенцев.

Следующая игра у «Дизеля» состоится 28 января в Казани. Соперником будет местный «Барс».

