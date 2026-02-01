«Дизель» проиграл «Нефтянику» в Альметьевске

В воскресенье, 1 февраля, пензенский «Дизель» провел выездной матч в Альметьевске с ХК «Нефтяник».

Счет практически сразу открыли хозяева льда, играя в большинстве. Вадим Хлопотов отправил шайбу в ворота гостей в первом периоде, на 6-й минуте встречи, - 1:0.

В начале второго игрового отрезка, на 21-й минуте матча, пензенец Антон Андриянов сравнял счет. Далее на 30-й минуте Расим Шакиров снова обеспечил «Нефтянику» преимущество - 2:1.

Уже через неполные 3 минуты Давид Швангирадзе с передач Антона Андриянова и Андрея Болучевского восстановил баланс - 2:2. Соперник не замедлил отреагировать: на 39-й минуте очко «Нефтянику» принес Равиль Якупов.

Со счетом 3:2 в пользу альметьевского клуба команды ушли на перерыв.

В третьем периоде, на 59-й минуте встречи, «Нефтяник» забросил в ворота «Дизеля» четвертую шайбу - отличился Равиль Якупов. Пензенский игрок Данила Попов на 60-й минуте с передачи Владимира Бобылева довел счет до 3:4.

Предыдущая встреча в выездной серии, с ЦСК-ВВС из Самары, также закончилась проигрышем «Дизеля»- со счетом 1:2.

Во вторник, 3 февраля, пензенцам предстоит сразиться с ХК «Челны».