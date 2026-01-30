В Кузнецке ветераны СВО начали заниматься следж-хоккеем

В Кузнецке ветераны боевых действий, получившие инвалидность в результате военной травмы, теперь могут заниматься следж-хоккеем. Они тренируются в составе команды «Метеор».

«Метеору» осенью 2026 года исполнится 5 лет. Коллектив сформирован из спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата от 7 до 25 лет.

Первая тренировка у ветеранов СВО прошла 29 января на ледовой площадке стадиона «Рубин» в Кузнецке.

«С удовольствием занимаюсь. И других бойцов в нашем чате агитирую. Конечно, поначалу переживал, что не смогу даже сесть в сани и держать равновесие. Но тренер помог справиться с непростой для меня задачей, а кресло у саней оказалось удобным. Поэтому теперь не пропущу ни одной тренировки», - поделился впечатлениями один из хоккеистов.

«В планах организаторов подготовить команду к участию в международном фестивале адаптивного хоккея, который пройдет в Сочи в апреле этого года, а также к Кубку защитников Отечества», - сообщили в правительстве Пензенской области.

В Пензе команду ветеранов СВО по следж-хоккею сформировали в начале 2025 года. Она получила название «Дизель-следж».