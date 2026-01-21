14 февраля на Олимпийской аллее в Пензе пройдет «Лыжня России»

14 февраля (суббота) Пенза присоединится к XLIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая проводится в регионе с 2006 года.

Забег состоится на Олимпийской аллее. Регистрация участников начнется в 8:00, торжественное открытие намечено на 10:00, сообщили в областном минспорте.

Подать заявку на участие можно до 12 февраля, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги» по ссылке.

В прошлом году гонка проводилась 8 февраля. В спортивном празднике приняли участие более 1 500 человек - школьники, студенты, ветераны и даже целые семьи.

Желающих встать на лыжню тогда делили на две возрастные категории: 2006 года рождения и младше, 2005-го и старше. Они покоряли дистанции в 5 и 10 км.