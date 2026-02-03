«Дизель» одержал уверенную победу в Набережных Челнах

Во вторник, 3 февраля, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали уверенную победу над командой «Челны» в Набережных Челнах.

Уже в первом периоде подопечные Дмитрия Шандурова забили 3 шайбы в ворота соперника - отличились Александр Борисенков, Антон Андриянов и Олег Погоришный.

Во второй 20-минутке хозяевам площадки удалось сократить отставание за счет 2 успешных бросков по воротам - шайбы на счету Ивана Гуськова и Артема Манукяна.

Однако в третьем периоде Антон Андриянов оформил дубль и увеличил отрыв от противника до 2 очков. Таким он и остался до конца игры. Итоговый счет - 4:2 в пользу «Дизеля».

Следующий матч состоится 8 февраля в Туле против команды «АКМ».