Спорт

«Дизель» уступил новокузнецкому «Металлургу»

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В субботу, 1 марта, пензенский ХК «Дизель» продолжил выездную серию встречей с новокузнецким «Металлургом».

Матч начался в 13:00 по московскому времени (в 17:00 по местному). На 11-й минуте хозяева льда открыли счет.

Во втором периоде, на 27-й минуте игры, «металлурги» забросили еще одну шайбу в ворота «Дизеля». А еще через 3 минуты последовал третий гол.

Лишь на 35-й минуте игры «дизелисту» Ивану Силаеву удалось одолеть вратаря противника, и счет стал 1:3.

Однако на 38-й минуте шайба вновь оказалась в воротах гостей. Второй период закончился со счетом 1:4.

В начале 3-го периода пензенский игрок Никита Ли забил гол соперникам, и счет стал 2:4. Несмотря на все усилия «дизелистов», с ним игра и завершилась - «Металлург» оказался сильнее.

27 февраля «Дизель» на выездной встрече в Барнауле всухую проиграл местному клубу «Динамо-Алтай». Матч окончился со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

Следующая встреча «Дизеля» состоится в понедельник, 3 марта, - с ХК «Сокол» (Красноярск).

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