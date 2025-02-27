Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Динамо-Алтаю» в Барнауле

27.02.2025 | 17:47

В четверг, 27 февраля, пензенский «Дизель» в Барнауле встретился с местным клубом «Динамо-Алтай».

Счет в матче открыли хозяева - на 5-й минуте точным броском отметился Даниил Тютчев. Через 4 минуты Ю Сато увеличил преимущество своей команды - 2:0.

Во втором периоде обошлось без заброшенных шайб. «Дизель» однажды оказался в большинстве, но не смог воспользоваться этим шансом.

На старте третьего периода пензенского вратаря огорчил Александр Ремов, и до конца матча счет уже не менялся.

Итог встречи - 3:0 в пользу хозяев льда. Следующая игра у «Дизеля» состоится 1 марта - с «Металлургом» в Новокузнецке.