Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Динамо-Алтаю» в Барнауле

В четверг, 27 февраля, пензенский «Дизель» в Барнауле встретился с местным клубом «Динамо-Алтай».
Счет в матче открыли хозяева - на 5-й минуте точным броском отметился Даниил Тютчев. Через 4 минуты Ю Сато увеличил преимущество своей команды - 2:0.
Во втором периоде обошлось без заброшенных шайб. «Дизель» однажды оказался в большинстве, но не смог воспользоваться этим шансом.
На старте третьего периода пензенского вратаря огорчил Александр Ремов, и до конца матча счет уже не менялся.
Итог встречи - 3:0 в пользу хозяев льда. Следующая игра у «Дизеля» состоится 1 марта - с «Металлургом» в Новокузнецке.
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