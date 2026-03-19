Пензенская федерация шахбокса впервые прошла аккредитацию

В четверг, 19 марта, в областном минспорте получили аккредитацию 2 спортивные федерации.

В частности, впервые в реестр внесена федерация шахбокса, зарегистрированная в декабре 2025 года. Это гибридный вид спорта, где бои состоят из чередующихся раундов бокса и шахмат.

Заниматься его развитием станет тренер-преподаватель ДЮСШ Бессоновского района Андрей Ермаков. Первую в регионе секцию предполагается открыть в школе № 1 села Грабово.

Аккредитация будет действовать 1 год, уточнили в областном минспорте.

Впервые получила аккредитацию на такой же срок и региональная федерация стрельбы на дальние дистанции. Ее председатель Станислав Шошин займется развитием этого направления.