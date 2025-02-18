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Спорт

Пензенский «Дизель» обыграл ХК «Горняк-УГМК»

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В понедельник, 17 февраля, пензенский «Дизель» сыграл домашний матч с ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. За борьбой наблюдали более 4 000 зрителей.

Счет в игре открыли хозяева. Антон Лукичев огорчил вратаря соперников на 4-й минуте встречи. В первом периоде больше голевых моментов не было.

Пензенский «Дизель» обыграл ХК «Горняк-УГМК»

Во второй двадцатиминутке отличился дизелист Гадель Латыпов. На 36-й минуте матча он забросил шайбу в ворота гостей. На 37-й минуте успех закрепил Владислав Лукин. На перерыв команды разошлись со счетом 3:0.

Пензенский «Дизель» обыграл ХК «Горняк-УГМК»

В третьем периоде гости пытались отыграться. Пензенского голкипера огорчили на 27-й минуте встречи, а затем - на 58-й. Под конец матча соперники вшестером штурмовали ворота пензенцев, но дизелисты выстояли и выиграли со счетом 3:2.

Пензенский «Дизель» обыграл ХК «Горняк-УГМК»

Следующий домашний матч пензенская команда сыграет 19 февраля. Соперником выступит ХК «Челмет» из Челябинска.

Пензенский «Дизель» обыграл ХК «Горняк-УГМК»

Предыдущую домашнюю игру «Дизель» также выиграл. Встреча с ХК «Кристалл» из Саратова завершилась со счетом 3:2. Победу пензенцы вырвали в овертайме.

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