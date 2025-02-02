Пензенский «Дизель» проиграл второй матч в Санкт-Петербурге

02.02.2025 | 19:29

В воскресенье, 2 февраля, пензенский «Дизель» сыграл выездной матч с петербургской «СКА-Нева».

Счет открыли хозяева льда на 3-й минуте встречи, а на 9-й закрепили успех, отправив в ворота «Дизеля» вторую шайбу. Пензенец Максим Колмыков забил гол соперникам на 15-й минуте игры.

После этого «Дизель» получил командный штраф за превышение численного состава, его отбывал Александр Борисенков. Хозяева льда воспользовались преимуществом и забросили шайбу в ворота гостей. На перерыв команды ушли со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.

Во втором периоде голевых моментов не было. В последней двадцатиминутке хозяева продолжили закреплять успех. На 45-й минуте матча голкипера «Дизеля» огорчили в четвертый раз.

Встреча закончилась поражением пензенцев - 1:4.

Это была вторая игра «Дизеля» в столице на Неве. Первая прошла 31 января, соперником выступил ХК «Динамо». Матч завершился победой пензенского клуба со счетом 2:1.