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Спорт

Пензенский «Дизель» обыграл «Динамо» в Санкт-Петербурге

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В пятницу, 31 января, пензенский «Дизель» в Санкт-Петербурге встретился с местным «Динамо». Противостояние этих команд, единственных в своей лиге на букву Д, называется «Другое Дерби».

Первый период прошел без голов, но во втором счет открыли пензенцы в большинстве: на 23-й минуте матча Максим Рыжков зажег красный свет над воротами соперников. Отыграться питерским хоккеистам до конца отрезка не удалось, при счете 1:0 команды ушли на перерыв.

Третий период был напряженным - пензенский спортсмен Дмитрий Колготин столкнулся с противником, влетел в борт и покинул площадку с травмой.

Далее болельщиков «Дизеля» ждал еще один неприятный момент. На 49-й минуте шайба, заброшенная динамовцем Саввой Андреевым, упала на сетку ворот, соскользнула на перчатку сурского вратаря и от нее отскочила прямо в цель. Счет на табло сравнялся.

Но пензенцы не были готовы уступить и спустя несколько секунд снова вырвались вперед, уже окончательно: на 50-й минуте отличился Антон Лукичев. Матч завершился победой «Дизеля» - 2:1.

Следующий матч сурские хоккеисты проведут также в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 2 февраля, они сразятся с игроками клуба «СКА-Нева».

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