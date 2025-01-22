«Дизель» одержал победу во втором домашнем матче

22.01.2025 | 21:32

В среду, 22 января, пензенский «Дизель» встретился на домашнем льду с ХК «Югра» из Ханты-Мансийска.

Матч начался с атаки гостей, и далее первая двадцатиминутка проходила преимущественно в зоне хозяев. Постепенно пензенцы выровняли игру. На 15-й минуте встречи шайбу в ворота соперников забросил «дизелист» Александр Борисенков.

Во втором периоде хозяева льда удвоили счет. На 24-й минуте матча голкипера «Югры» огорчил Максим Рыжков. Гости штурмовали ворота пензенцев, но гол не забили. На 33-й минуте вратаря соперников переиграл «дизелист» Олег Погоришный.

«Югра» заменила голкипера, но это не помогло. На 35-й минуте игры Александр Борисенков оформил дубль. На перерыв команды ушли со счетом 4:0 в пользу «Дизеля».

В последнем периоде пензенцы продолжили разгром гостей. На 45-й минуте матча шайбу в ворота «Югры» отправил Владислав Лукин. Несмотря на счет, соперники не сдавались, осаждая ворота «Дизеля». На 58-й минуте пензенец Никита Ли забил очередной гол. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Это вторая победа «дизелистов» на домашнем льду. 20 января пензенцы обыграли тюменский ХК «Рубин» со счетом 3:1.