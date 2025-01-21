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Спорт

«Дизель» обыграл тюменцев на домашнем льду

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Пензенский «Дизель» начал домашнюю серию матчей с победы. В понедельник, 20 января, он обыграл тюменский ХК «Рубин».

Счет удалось открыть соперникам. Гости огорчили пензенского голкипера на 6-й минуте встречи. Дизелисты старались как можно быстрее отыграться, действуя в зоне тюменцев, но голевых моментов в первой двадцатиминутке больше не было.

«Дизель» обыграл тюменцев на домашнем льду

Во втором периоде «Дизель» сравнял счет. На 31-й минуте матча шайбу забросил Александр Борисенков после точного паса Максима Рыжкова.

«Дизель» обыграл тюменцев на домашнем льду

В заключительном периоде команды продолжили обмениваться атаками, хозяева льда действовали активнее гостей. На 50-й минуте встречи Александр Борисенков оформил дубль, на 58-й минуте победу пензенцам обеспечил Дмитрий Колготин.

«Дизель» обыграл тюменцев на домашнем льду

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Дизеля». Следующая игра пензенского клуба пройдет 22 января. Соперником выступит ханты-мансийский ХК «Югра».

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