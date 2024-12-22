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Спорт

Пензенский «Дизель» одержал победу над ХК «Химик»

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В воскресенье, 22 декабря, «Дизель» на домашнем льду сыграл матч с ХК «Химик» из Воскресенска.

На 4-й минуте встречи пензенец Данила Попов забросил первую шайбу. Далее игра продолжалась с преимуществом хозяев, гости сосредоточились на обороне.

Пензенский «Дизель» одержал победу над ХК «Химик»

Второй период начался в равной борьбе. На 25-й минуте матча «Дизель» удвоил счет - гол забил Иван Силаев. Гости несколько раз переводили игру к воротам пензенцев, но безуспешно. На перерыв команды ушли со счетом 2:0.

Пензенский «Дизель» одержал победу над ХК «Химик»

В третьем периоде «Химик» продолжил атаки и на 48-й минуте игры огорчил пензенского голкипера. Встреча завершилась счетом 2:1 в пользу хозяев.

Пензенский «Дизель» одержал победу над ХК «Химик»

Это была предпоследняя игра в заключительной в 2024-м серии домашних матчей. 24 декабря «Дизель» встретится с тульским ХК «АКМ», также в клубе пройдет традиционный «Мишкопад».

Пензенский «Дизель» одержал победу над ХК «Химик»

20 декабря пензенцы сыграли с ХК «Рязань-ВДВ» и потерпели поражение со счетом 1:2.

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