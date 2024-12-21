«Дизель» потерпел поражение от хоккеистов «Рязани-ВДВ»

21.12.2024 | 14:00

В пятницу, 20 декабря, пензенский ХК «Дизель» в рамках Всероссийской хоккейной лиги принял на своем льду команду «Рязань-ВДВ».

Игра началась в 19:00. Первый период завершился с ничейным результатом, а во втором гости открыли счет. На 32-й минуте Александр Лапин забросил шайбу в ворота пензенцев.

В третьем периоде на 53-й минуте «дизелист» Владислав Лукин забил рязанцам гол, и счет стал равным - 1:1.

По завершении основного времени начался овертайм, но и там победителя не определили. В серии дополнительных бросков «десантники» реализовали 3 попытки, а «дизелисты» – 2. Решающую шайбу занес Руслан Алиев, и в итоге ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу 2:1.

18 декабря пензенцы потерпели поражение от команды «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Следующую игру «Дизель» проведет 22 декабря - с воскресенским «Химиком».