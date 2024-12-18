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Спорт

«Дизель» потерпел поражение от команды «Торпедо-Горький»

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В среду, 18 декабря, пензенский «Дизель» встретился с командой «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Встреча прошла на домашнем льду.

На 9-й минуте счет открыли гости - отличился Даниил Ильин. Сравнять счет до конца отрезка пензенцам не удалось, как и нижегородцам забить еще одну шайбу.

Во втором периоде хоккеистов «Дизеля» также ждала неудача. На 31-й минуте матча завершил атаку взятием ворот Денис Александров. При счете 0:2 команды ушли на перерыв.

В третьем отрезке, на 56-й минуте, пензенцам удалось сократить отрыв - забил Даниил Давыдов. Нижегородцы запросили видеопросмотр момента на предмет помехи вратарю, однако нарушения не было. За задержку времени соперник временно остался в меньшинстве, но сурской команде это не помогло.

Матч завершился со счетом 1:2.

Следующую игру «Дизель» проведет в пятницу, 20 декабря. На домашнем льду он встретится с командой «Рязань-ВДВ».

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