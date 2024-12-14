Пензенский «Дизель» проиграл матч в Нефтекамске

14.12.2024 | 17:32

В субботу, 14 декабря, пензенский «Дизель» встретился в Нефтекамске с ХК «Торос». Хозяева льда открыли счет на 10-й минуте матча.

Далее голевых моментов не было. Во втором периоде пензенцу Алексею Краснову удалось огорчить голкипера соперников и сравнять счет. На перерыв команды ушли с 1:1 на табло.

В третьей двадцатиминутке ХК «Торос» вырвался вперед и только закреплял успех. На 46-й минуте встречи хозяева забросили в ворота «Дизеля» вторую шайбу, на 49-й - третью, на 51-й - четвертую.

Гости ответили на 54-й минуте матча. Гол забил Дмитрий Колготин. Игра завершилась со счетом 2:4.

Выездная серия у пензенцев закончилась. Следующий матч пройдет на домашнем льду 18 декабря.

12-го числа «Дизель» в Ижевске сразился с местной «Ижсталью». Пензенский клуб также проиграл со счетом 2:4.