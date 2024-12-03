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Спорт

«Дизель» выиграл третий матч домашней серии

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В понедельник, 2 декабря, пензенский «Дизель» провел третью домашнюю игру, соперником выступил ХК «Ижсталь» из Ижевска.

В первом периоде команды обменялись атаками, было несколько опасных моментов у ворот, однако без голевых моментов.

«Дизель» выиграл третий матч домашней серии

Во второй двадцатиминутке пензенцы владели территориальным преимуществом, переводили игру к воротам гостей. Наконец на 31-й минуте встречи счет открыл дизелист Максим Рыжков. Он с пятака удачно подставил клюшку под бросок Лукичева слева от синей линии.

«Дизель» выиграл третий матч домашней серии

В заключительном периоде сталеварам удалось свести на нет преимущество хозяев и за 4 с небольшим минуты до окончания забить гол. Счет сравнялся.

«Дизель» выиграл третий матч домашней серии

Однако перед самым финалом пензенец Максим Рыжков оформил дубль, протолкнув шайбу в сетку с пятака, и принес «Дизелю» победу в игре. Результат встречи - 2:1.

«Дизель» выиграл третий матч домашней серии

Это третья победа пензенцев в серии домашних матчей. 28 ноября они выиграли у пермского «Молота» (4:1), 30-го числа - у «Олимпии» из Кирово-Чепецка (7:0).

Следующий матч пензенская команда также проведет на домашнем льду. 4 декабря «Дизель» встретится с ХК «Торос» из Нефтекамска.

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