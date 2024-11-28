В Пензе после ремонта открылась «Золотая шайба»

28.11.2024 | 11:31

В Пензе ледово-спортивный комплекс «Золотая шайба» в микрорайоне ГПЗ-24 снова распахнул свои двери. Объект закрывали для того, чтобы отремонтировать компрессор.

В среду, 27 ноября, комплекс возобновил работу, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Юные воспитанники школы по хоккею с шайбой уже провели тренировку на новом льду.

Помимо ремонта компрессора, в комплексе сделали новую подушку из песка, чтобы уменьшить затраты электроэнергии в дальнейшем и улучшить эксплуатацию объекта.

«Золотая шайба» функционирует с 2007 года. С 1 июня 2024-го здание находится на балансе ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями».