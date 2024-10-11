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Спорт

«Золотую шайбу» на ГПЗ отремонтируют до середины ноября

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В ледово-спортивном комплексе «Золотая шайба» на ГПЗ, который эксплуатируется с 2007 года, идет ремонт. Он должен завершиться в первой половине ноября.

«Золотую шайбу» на ГПЗ отремонтируют до середины ноября

В «Золотой шайбе» расчистили пространство вокруг бортов, бетонное основание ледовой арены и убрали айс-маты (трубные охлаждающие подложки. - Прим. ред.).

«Сейчас мы проводим подготовку площадки - делаем дополнительную подушку из песка, для того чтобы уменьшить затраты электроэнергии в дальнейшем и улучшить эксплуатацию объекта», - рассказал заведующий ледово-спортивным комплексом Владимир Тонитров.

«Золотую шайбу» на ГПЗ отремонтируют до середины ноября

В «Золотой шайбе» также разобрали холодильную установку и отремонтировали компрессор.

«Компрессорная установка для производства льда - европейского производства и по всем технологическим регламентам отработала 15 лет. Мы сделали осмотр и выявили недостатки, которые уже устраняют. Из-за того что оборудование импортное, срок поставок запчастей увеличивается. Сейчас нашли оборудование-донор, чтобы сократить сроки ремонта», - пояснил главный инженер управления спортивными сооружениями Андрей Лысенко.

«Золотая шайба» находится на балансе ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями» с 1 июня. Кроме нее, учреждению стали подведомственны дворцы спорта, стадионы и бассейны, уточнили в министерстве физкультуры и спорта.

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Источник — фото минспорта
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