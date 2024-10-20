«Дизель» выиграл второй матч домашней серии

20.10.2024 | 20:23

В воскресенье, 20 октября, ХК «Дизель» на своем льду встретился с «Юнисон-Москва». Это второй матч домашней серии игр пензенского клуба.

Встреча началась с атаки гостей, но «Дизель» не позволил создать опасную ситуацию у своих ворот. На 11-й минуте игры пензенец Дмитрий Колготин огорчил московского голкипера и открыл счет.

На 14-й минуте «Дизель» реализовал большинство и забросил вторую шайбу - отличился Тимур Закиров. Гости пытались отодвинуть игру от своих ворот, но на 20-й минуте пензенцы вновь реализовали большинство: Никита Ли забил третий гол москвичам. Команды разошлись на перерыв.

Вторую двадцатиминутку хозяева и гости начали с обмена атаками. «Дизель» продолжил громить гостей: на 30-й минуте матча Данила Попов обыграл московского голкипера. Счет стал 4:0 в пользу пензенцев.

Однако уже на следующей минуте ХК «Юнисон-Москва» распечатал ворота хозяев, забросив шайбу. Второй гол гости забили на 35-й минуте, причем в меньшинстве, третий - на 38-й. Счет сократился до минимума - 4:3.

Начало заключительного периода проходило с преимуществом москвичей, они поджимали пензенских игроков к воротам. «Дизель» успешно отразил атаки. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Далее «Дизель» ждет «Другое Дерби». 22 октября пензенцы встретятся с петербургским «Динамо».

18 октября «дизелисты» на своем льду сыграли с московской «Звездой». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу пензенского клуба.