Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 окт 2024|21:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Дизель» выиграл второй матч домашней серии

Печать
Telegram

В воскресенье, 20 октября, ХК «Дизель» на своем льду встретился с «Юнисон-Москва». Это второй матч домашней серии игр пензенского клуба.

«Дизель» выиграл второй матч домашней серии

Встреча началась с атаки гостей, но «Дизель» не позволил создать опасную ситуацию у своих ворот. На 11-й минуте игры пензенец Дмитрий Колготин огорчил московского голкипера и открыл счет.

На 14-й минуте «Дизель» реализовал большинство и забросил вторую шайбу - отличился Тимур Закиров. Гости пытались отодвинуть игру от своих ворот, но на 20-й минуте пензенцы вновь реализовали большинство: Никита Ли забил третий гол москвичам. Команды разошлись на перерыв.

«Дизель» выиграл второй матч домашней серии

Вторую двадцатиминутку хозяева и гости начали с обмена атаками. «Дизель» продолжил громить гостей: на 30-й минуте матча Данила Попов обыграл московского голкипера. Счет стал 4:0 в пользу пензенцев.

«Дизель» выиграл второй матч домашней серии

Однако уже на следующей минуте ХК «Юнисон-Москва» распечатал ворота хозяев, забросив шайбу. Второй гол гости забили на 35-й минуте, причем в меньшинстве, третий - на 38-й. Счет сократился до минимума - 4:3.

«Дизель» выиграл второй матч домашней серии

Начало заключительного периода проходило с преимуществом москвичей, они поджимали пензенских игроков к воротам. «Дизель» успешно отразил атаки. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Далее «Дизель» ждет «Другое Дерби». 22 октября пензенцы встретятся с петербургским «Динамо».

18 октября «дизелисты» на своем льду сыграли с московской «Звездой». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу пензенского клуба.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте