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Спорт

«Дизель» победил столичную «Звезду» со счетом 3:2

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В пятницу, 18 октября, пензенский ХК «Дизель» в рамках Всероссийской хоккейной лиги принял на своем льду одного из лидеров чемпионата - московскую «Звезду».

Первый гол забили в ворота гостей уже на 10-й минуте. Голкипера москвичей огорчил игрок «Дизеля» Данила Попов.

На 20-й минуте, перед окончанием первого периода, «Дизель» удвоил счет. Шайбу в сетку соперника послал Никита Ли.

«Дизель» победил столичную «Звезду» со счетом 3:2

В начале 2-го периода, на 25-й минуте, игрок «Звезды» Никита Рожков справа с близкого расстояния пробил голкипера «Дизеля» Данила Кудашева, и гости отыграли 1 шайбу. Второй период закончился со счетом 2:1.

В третьем периоде, на 45-й минуте, «дизелист» Дмитрий Колготин забил третий гол в ворота «Звезды».

На 54-й минуте счет вновь изменился: Сергей Сулев забросил шайбу в ворота «Дизеля».

«Дизель» победил столичную «Звезду» со счетом 3:2

Перед самым завершением игры гости вшестером штурмовали ворота пензенцев. Хозяева льда самоотверженно оборонялись и сумели выстоять и удержать преимущество.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Дизеля».

В воскресенье, 20 октября, «Дизель» сыграет дома с еще одним столичным клубом - «Юнисон-Москва». Начало в 17:00.

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