«Дизель» победил столичную «Звезду» со счетом 3:2

В пятницу, 18 октября, пензенский ХК «Дизель» в рамках Всероссийской хоккейной лиги принял на своем льду одного из лидеров чемпионата - московскую «Звезду».
Первый гол забили в ворота гостей уже на 10-й минуте. Голкипера москвичей огорчил игрок «Дизеля» Данила Попов.
На 20-й минуте, перед окончанием первого периода, «Дизель» удвоил счет. Шайбу в сетку соперника послал Никита Ли.
В начале 2-го периода, на 25-й минуте, игрок «Звезды» Никита Рожков справа с близкого расстояния пробил голкипера «Дизеля» Данила Кудашева, и гости отыграли 1 шайбу. Второй период закончился со счетом 2:1.
В третьем периоде, на 45-й минуте, «дизелист» Дмитрий Колготин забил третий гол в ворота «Звезды».
На 54-й минуте счет вновь изменился: Сергей Сулев забросил шайбу в ворота «Дизеля».
Перед самым завершением игры гости вшестером штурмовали ворота пензенцев. Хозяева льда самоотверженно оборонялись и сумели выстоять и удержать преимущество.
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Дизеля».
В воскресенье, 20 октября, «Дизель» сыграет дома с еще одним столичным клубом - «Юнисон-Москва». Начало в 17:00.
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