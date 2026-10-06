«Дизель» обыграл на своем льду ХК «Динамо-Алтай»

Спорт

«Дизель» обыграл на своем льду ХК «Динамо-Алтай»
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В понедельник, 5 октября, пензенский «Дизель» встретился на домашнем льду с ХК «Динамо-Алтай» из Барнаула. За игрой следили 2 462 зрителя.

Счет открыли гости на 5-й минуте матча. Пензенцы забросили шайбу в ворота соперников во втором периоде, на 22-й минуте игры. Отличился Руслан Газизов.

В третьей двадцатиминутке дизелисты дважды огорчили голкипера гостей: на 51-й минуте матча гол забил Кирилл Свищев, на 59-й - Тимур Муханов.

Встреча завершилась победой пензенской команды со счетом 3:1.

Это был заключительный матч домашней серии. Далее «Дизель» ждут выездные игры. Следующая состоится 11 октября в Омске. Соперником станет ХК «Омские крылья».

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