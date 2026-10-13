Пензенский «Дизель» в упорной борьбе уступил «Зауралью»

Во вторник, 13 октября, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели поражение в матче против курганского «Зауралья» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Игра проходила на площадке соперника.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте встречи (отличился Данил Шипин); на 22-й гости усилиями Макара Ополинского выровняли положение - 1:1.

До конца второго периода противники успели снова обменяться голами, так что на табло высветилось 2:2 (шайбы на счету дизелиста Данила Савунова и зауральца Ильи Аввакумова).

То же самое произошло и в первой половине третьей 20-минутки - голы в копилках Сергея Шамшурина («Зауралье») и Тимура Муханова («Дизель»), счет - 3:3.

За 7 секунд до конца игры хозяева площадки сумели вкатить в ворота пензенского голкипера четвертую шайбу и вырвать победу - 4:3 (отличился Павел Пищальников).

Следующая игра «Дизеля» состоится 15 октября также на выезде - подопечные Дмитрия Шандурова сразятся с тюменским «Рубином».