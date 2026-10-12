«Дизель» на выезде проиграл «Омским Крыльям»

Спорт

«Дизель» на выезде проиграл «Омским Крыльям»
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В воскресенье, 11 октября, пензенский «Дизель» открыл новую выездную серию в чемпионате ВХЛ сезона-2026/27. Соперником стали «Омские Крылья».

В первом периоде счет открыли хозяева льда: шайбу забросил на 8-й минуте Александр Протапович. Со счетом 1:0 в пользу омичей команды ушли на перерыв.

Во втором игровом отрезке, на 25-й минуте матча, «дизелист» Руслан Газизов сравнял положение - 1:1. На 31-й минуте Александр Локтев обеспечил своему клубу преимущество - 2:1.

В начале третьего периода пензенцы снова восстановили равновесие: на 43-й минуте игры точным броском отметился Николай Майоров.

Омичи сумели одолеть гостей уже на исходе матча, на 60-й минуте. Красный свет за воротами «Дизеля» зажег Андрей Заикин.

«В первом периоде у нас было одно замыкание, во втором два удаления: одно в средней зоне, второе выкинули, а также гол, который привел к победе хозяев. Больше выделить нечего с нашей стороны. Везет тем, кто везет, увы, сегодня мы очков не набрали, хотя минимум одно по игре заслужили», - прокомментировал главный тренер пензенского клуба Дмитрий Шандуров.

Следующая игра «Дизеля» состоится 13 октября в Кургане - с клубом «Зауралье».

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