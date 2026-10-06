В Кузнецке 10 октября состоится «Кросс нации»

Спорт

В Кузнецке 10 октября состоится «Кросс нации»
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В субботу, 10 октября, в Кузнецке состоится «Кросс нации». Об этом сообщили в городской администрации 6-го числа.

Торжественное открытие запланировано на 11:30 на площади Ленина. Забег стартует от нее и закончится у мемориального комплекса «Холм Славы».

К участию приглашаются все желающие: школьники, студенты, работники предприятий, любители бега и спортсмены‑разрядники. Для каждой категории предусмотрены отдельные дистанции:

- 1 000 м (для детей младше 9-10 лет);

- 4 000 м (для молодежи до 19 лет);

- 6 000 и 8 000 м (для взрослых старше 20 лет);

- 12 000 м (для подготовленных спортсменов).

На протяжении всего мероприятия будет дежурить бригада скорой медицинской помощи, общественный порядок обеспечат сотрудники городского ОМВД России и отряд содействия полиции «Тигр».

«В связи с проведением забега 10 октября с 11:30 до 14:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Московской до мемориального комплекса «Холм Славы», поэтому автомобилистам рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам», - предупредили в администрации.

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