«Дизелист» проиграл нововоронежской команде «Протон»

02.03.2024 | 15:15

В субботу, 2 марта, пензенская молодежная команда «Дизелист» провела на своем льду матч с нововоронежским «Протоном».

На 18-й минуте Павел Копытин забросил шайбу в ворота противника. Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу «Дизелиста».

Во втором периоде на 31-й минуте Илья Богачук из «Протона» сравнял счет, а на 33-й забил вторую шайбу, и нововоронежцы вышли вперед.

В третьем периоде ни одной команде не удалось взять верх над противником.

В итоге матч завершился проигрышем пензенского клуба - 1:2 в пользу «Протона».

27 февраля «Дизелист» одержал победу в матче против «Белгорода» со счетом 5:2 и обеспечил себе место в плей-офф чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. 28-го числа команда одолела тот же клуб со счетом 4:2.