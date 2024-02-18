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Спорт

«Дизель» ушел на межсезонную паузу, проиграв ХК «Барс»

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В воскресенье, 18 февраля, «Дизель» сыграл в Альметьевске с ХК «Барс». Пензенцы уступили казанцам со счетом 2:3.

Ранее «Барс», так же, как и «Дизель», выбыл из гонки за кубок ВХЛ.

В первом периоде казанцы реализовали большинство в формате 5 на 3 и забросили шайбу в ворота пензенцев. Во второй двадцатиминутке «Дизель» ответил: Антон Андриянов забил гол, и счет сравнялся.

Однако вскоре казанская команда вновь вырвалась вперед, забросив шайбу на 27-й минуте матча, а затем еще одну - на 41-й, в начале третьего периода.

«Дизель» продолжил борьбу, отправив шайбу в ворота соперников буквально следом, здесь снова отличился Антон Андриянов. Это был последний гол от пензенцев в игре.

«На этом «Дизель» уходит на межсезонную паузу, но хоккей в Пензе не заканчивается. Ведь «Дизелист» продолжает борьбу в рамках НМХЛ», - сообщается в телеграм-канале пензенского клуба.

14 февраля «Дизель» сыграл последний матч домашней серии. Соперником выступил ХК «Норильск», пензенцы уступили гостям со счетом 0:5.

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