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Спорт

«Дизель» всухую проиграл последний матч этого сезона на своем льду

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В среду, 14 февраля, «Дизель» сыграл на своем льду с ХК «Норильск». Встреча завершилась поражением пензенцев со счетом 0:5.

Первую шайбу гости забросили на 7-й минуте. Пензенского вратаря Дениса Синягина пробил Владислав Калетник. «Дизелю» не понравился такой поворот, команда прибрала к рукам инициативу и перенесла игру в зону «Норильска», однако забить гол в ворота гостей не вышло.

«Дизель» всухую проиграл последний матч этого сезона на своем льду

Вторая двадцатиминутка началась с атаки норильчан. Гости активно осаждали ворота «Дизеля» и забили два гола на 26-й и 27-й минуте матча. Хозяева льда пытались отыграться, на 33-й минуте прижали игроков «Норильска» к воротам, но каким-то чудом шайба в створ не попала.

«Дизель» всухую проиграл последний матч этого сезона на своем льду

Перед самым окончанием второго периода гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот.

«Дизель» всухую проиграл последний матч этого сезона на своем льду

В третьем периоде вновь показали себя норильчане, забросив уже четвертую шайбу. «Дизель» не сдавался, продолжал борьбу, устроив штурм ворот гостей, но гола не получилось. На 58-й минуте «Норильск» забросил пятую шайбу.

Это был последний для пензенского клуба матч регулярного чемпионата ВХЛ в этом сезоне. 6 февраля «Дизель» потерпел разгромное поражение от ХК «Тамбов» (1:6) и упустил последний шанс на выход в плей-офф. Туда попадают 16 лучших коллективов, среди которых разворачивается борьба за Кубок ВХЛ.

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