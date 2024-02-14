«Дизель» всухую проиграл последний матч этого сезона на своем льду

14.02.2024 | 21:23

В среду, 14 февраля, «Дизель» сыграл на своем льду с ХК «Норильск». Встреча завершилась поражением пензенцев со счетом 0:5.

Первую шайбу гости забросили на 7-й минуте. Пензенского вратаря Дениса Синягина пробил Владислав Калетник. «Дизелю» не понравился такой поворот, команда прибрала к рукам инициативу и перенесла игру в зону «Норильска», однако забить гол в ворота гостей не вышло.

Вторая двадцатиминутка началась с атаки норильчан. Гости активно осаждали ворота «Дизеля» и забили два гола на 26-й и 27-й минуте матча. Хозяева льда пытались отыграться, на 33-й минуте прижали игроков «Норильска» к воротам, но каким-то чудом шайба в створ не попала.

Перед самым окончанием второго периода гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот.

В третьем периоде вновь показали себя норильчане, забросив уже четвертую шайбу. «Дизель» не сдавался, продолжал борьбу, устроив штурм ворот гостей, но гола не получилось. На 58-й минуте «Норильск» забросил пятую шайбу.

Это был последний для пензенского клуба матч регулярного чемпионата ВХЛ в этом сезоне. 6 февраля «Дизель» потерпел разгромное поражение от ХК «Тамбов» (1:6) и упустил последний шанс на выход в плей-офф. Туда попадают 16 лучших коллективов, среди которых разворачивается борьба за Кубок ВХЛ.