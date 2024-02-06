Пензенский «Дизель» упустил последний шанс на выход в плей-офф

06.02.2024 | 21:33

Во вторник, 6 февраля, пензенский «Дизель» потерпел разгромное поражение от ХК «Тамбов» на выезде.

Начало казалось многообещающим, первая шайба в матче была на счету подопечных Дмитрия Шандурова: в середине первого периода отличился Александр Борисенков. Однако пробить голкипера соперника снова гости уже не смогли.

Зато в воротах «Дизеля» шайба после этого побывала шесть раз: одна в конце стартового отрезка, три во втором периоде и еще две в третьем.

К концу, по мнению комментатора матча, «игра потеряла нерв».

«Проиграв ХК «Тамбов» со счетом 1:6, пензенский «Дизель» потерял шансы на попадание в плей-офф», - сообщили в пресс-службе ВХЛ.