Сетевое издание|18+|Среда|7 фев 2024|02:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенский «Дизель» упустил последний шанс на выход в плей-офф

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 6 февраля, пензенский «Дизель» потерпел разгромное поражение от ХК «Тамбов» на выезде.

Начало казалось многообещающим, первая шайба в матче была на счету подопечных Дмитрия Шандурова: в середине первого периода отличился Александр Борисенков. Однако пробить голкипера соперника снова гости уже не смогли.

Зато в воротах «Дизеля» шайба после этого побывала шесть раз: одна в конце стартового отрезка, три во втором периоде и еще две в третьем.

К концу, по мнению комментатора матча, «игра потеряла нерв».

«Проиграв ХК «Тамбов» со счетом 1:6, пензенский «Дизель» потерял шансы на попадание в плей-офф», - сообщили в пресс-службе ВХЛ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте