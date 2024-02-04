«Дизель» в Ростове обновил голевой рекорд этого сезона

04.02.2024 | 16:30

В воскресенье, 4 февраля, пензенский «Дизель» обыграл клуб «Ростов» со счетом 7:1. Таким образом команда обновила голевой рекорд этого сезона.

Пензенские игроки успешно показали себя уже в первом периоде, забив три шайбы. Отличились Дмитрий Сидляров и Александр Дербенев, который оформил дубль. Ворота «Дизеля» были на замке, соперники не смогли отыграться.

Во втором периоде шайбу забил Евгений Астанков. Третья двадцатиминутка оказалась очень напряженной. Дмитрий Сидляров выполнил дубль, затем Иван Кузьмин сделал два точных броска.

На 57-й минуте ростовский игрок Евгений Цалпанов сумел пробить ворота «Дизеля», забив единственный гол.

«С хорошим настроением переезжаем в Тамбов. С одноименным клубом «Дизель» встретится 6 февраля», - отмечается в телеграм-канале пензенского клуба.

Первый матч выездной серии, который состоялся 2 февраля в Воронеже, «Дизель» проиграл. Поединок с «Бураном» для пензенцев завершился со счетом 1:3.