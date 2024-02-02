«Дизель» крупно проиграл в первом матче выездной серии

02.02.2024 | 21:30

В пятницу, 2 февраля, «Дизель» потерпел поражение от клуба «Буран» в Воронеже. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Это был первый матч выездной серии.

В первом периоде обе команды пытались взять инициативу в свои руки, игра была напряженной, что приводило к многочисленным удалениям. Однако напористость спортсменов никак не сказалась на цифрах табло. Отрезок завершился со счетом 0:0.

Во втором периоде «Буран» вышел вперед. В равенстве соперники распечатали ворота «Дизеля» и занесли первую шайбу встречи. А через 5 минут закрепили преимущество, огорчив пензенского вратаря еще раз.

Но и этого воронежским хоккеистам показалось мало. 4 минут им хватило, чтобы снова доказать сурским спортсменам свое превосходство. 0:3 - таков результат второго отрезка.

В третьем «дизелисты» наконец взяли себя в руки. Опасные моменты и контратаки от пензенцев теперь пришлось переживать «Бурану». Нервы спортсменов не выдерживали, что серьезно отразилось на игре: за подножку и удар клюшкой поочередно покинули лед двое воронежских хоккеистов. В большинстве команда «Дизеля» вырвала 1 очко - отличился Александр Борисенков.

После долгожданного успеха пензенцы продолжили натиск на вражеские ворота, но поймать удачу не смогли. Поединок для них завершился со счетом 1:3.

Далее «Дизель» поедет в Ростов, где 4 февраля встретится с одноименным клубом.