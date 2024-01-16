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Спорт

ХК «Молот» в последнюю минуту вырвал победу у пензенского «Дизеля»

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Вечером в понедельник, 15 января, ХК «Дизель» проиграл второй матч домашней серии со счетом 2:3. Пензенцы встретились с пермским «Молотом».

В первой двадцатиминутке счет открыли гости, однако Иван Кузьмин сравнял его, а Илья Назаров отправил вторую шайбу в ворота соперника перед перерывом и вывел «Дизель» вперед.

В следующем периоде пермякам удалось забросить еще одну шайбу, гости льда могли обойти хозяев, однако Артем Арзамасцев отразил буллит. Третью шайбу «Молот» забил в самом конце встречи и вырвал таким образом победу.

ХК «Молот» в последнюю минуту вырвал победу у пензенского «Дизеля»

«Неприятное поражение. Здесь, наверное, можно сказать даже не то, что мы немного не дотерпели, а то, что этот гол в концовке не стал следствием игры. «Молот» молодцы, забили гол за минуту до конца. Тут, наверное, психология сказалась. Один игрок у нас потерялся немного и неправильно сыграл. Надо опять же понимать, что «Молот» - это та команда, которая практически по всем показателям идет в верхней части таблицы. Мы держали удар, мы держали скорости, мы где-то накрывали соперника. Но видно, что соперник знает, за счет чего выигрывать», - прокомментировал игру и. о. главного тренера «Дизеля» Дмитрий Шандуров.

ХК «Молот» в последнюю минуту вырвал победу у пензенского «Дизеля»

Следующий матч пензенцы проведут в среду, 17 января. Они встретятся с ХК «Ижсталь» из Ижевска.

ХК «Молот» в последнюю минуту вырвал победу у пензенского «Дизеля»

Ранее сообщалось, что первый матч домашней серии «Дизель» выиграл. 13 января он одержал победу со счетом 6:3 над командой «Челны» из Набережных Челнов.

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