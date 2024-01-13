«Дизель» одержал уверенную победу над «Челнами»

13.01.2024 | 19:29

В субботу, 13 января, пензенский «Дизель» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сыграл с командой «Челны» из Набережных Челнов.

Встреча началась с атак гостей. На 10-й минуте «Дизель» открыл счет. Гол забил Дмитрий Сидляров. На 12-й минуте «Челны» взяли реванш (1:1) и через 4 минуты закрепили успех (1:2). Однако на 18-й минуте Иван Кузьмин выровнял счет (2:2).

В тот же момент челнинцы воспользовались оплошностью защитника пензенской команды. Первый период закончился со счетом 2:3.

С первых секунд второго периода гости пошли вперед и прижали пензенцев к воротам. Но на 22-й минуте Ю Сато забросил шайбу в ворота противника (3:3).

На 34-й минуте вновь отличился Дмитрий Сидляров, и преимущество оказалось на стороне «Дизеля». А еще через две минуты Антон Андриянов закрепил успех (5:3).

Начало третьего периода было удачным для пензенских хоккеистов: через 2 минуты благодаря Илье Назарову счет стал 6:3. Вскоре игра стала жесткой, последовали несколько удалений игроков. Причины - драка, задержки соперников клюшкой, подножка, симуляция. Обе команды проводили острые атаки с обилием голевых моментов, не особо концентрируясь на обороне, и завершили поединок в полных составах.

Таким образом, «Дизель» одержал уверенную победу со счетом 6:3. Следующая игра состоится 15 января - с пермским клубом «Молот».