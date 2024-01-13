Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 янв 2024|02:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-23oC
-22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

Спорт

«Дизель» одержал уверенную победу над «Челнами»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 13 января, пензенский «Дизель» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сыграл с командой «Челны» из Набережных Челнов.

Встреча началась с атак гостей. На 10-й минуте «Дизель» открыл счет. Гол забил Дмитрий Сидляров. На 12-й минуте «Челны» взяли реванш (1:1) и через 4 минуты закрепили успех (1:2). Однако на 18-й минуте Иван Кузьмин выровнял счет (2:2).

В тот же момент челнинцы воспользовались оплошностью защитника пензенской команды. Первый период закончился со счетом 2:3.

С первых секунд второго периода гости пошли вперед и прижали пензенцев к воротам. Но на 22-й минуте Ю Сато забросил шайбу в ворота противника (3:3).

На 34-й минуте вновь отличился Дмитрий Сидляров, и преимущество оказалось на стороне «Дизеля». А еще через две минуты Антон Андриянов закрепил успех (5:3).

Начало третьего периода было удачным для пензенских хоккеистов: через 2 минуты благодаря Илье Назарову счет стал 6:3. Вскоре игра стала жесткой, последовали несколько удалений игроков. Причины - драка, задержки соперников клюшкой, подножка, симуляция. Обе команды проводили острые атаки с обилием голевых моментов, не особо концентрируясь на обороне, и завершили поединок в полных составах.

«Дизель» одержал уверенную победу над «Челнами»

Таким образом, «Дизель» одержал уверенную победу со счетом 6:3. Следующая игра состоится 15 января - с пермским клубом «Молот».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте