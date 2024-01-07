Пензенский «Дизель» проиграл в рождественском матче с «Югрой»

07.01.2024 | 17:31

В воскресенье, 7 января, «Дизель» сыграл в Ханты-Мансийске с ХК «Югра». Пензенцы потерпели поражение от хозяев льда со счетом 2:7.

Счет открыли гости уже в первом периоде. Шайбу забил Егор Чижиков.

Во втором периоде хоккеисты «Югры» четырежды забросили шайбу в ворота пензенцев. В заключительной 20-минутке они закрепили успех: плюс еще три шайбы. А «Дизель» преуспел только один раз - Дмитрий Сидляров реализовал большинство.

Как сообщает телеграм-канал пензенского клуба, обе команды перед закрытием трансферного окна укрепили свои составы, поэтому сегодня на льду себя показали обновленные коллективы.

В последнем матче 2023 года пензенцы одержали победу над «АКМ» из Тульской области со счетом 2:3.

«Теперь «Дизель» перебирается в Тюмень, где 9 января встретится с «Рубином», - отмечается в телеграм-канале.