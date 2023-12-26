«Дизель» вырвал победу в последнем матче года

26.12.2023 | 21:26

Во вторник, 26 декабря, пензенский «Дизель» одержал нелегкую победу в последнем матче 2023 года. Подопечные Дмитрия Шандурова на выезде одолели «АКМ» из Тульской области.

Хозяева площадки открыли счет на первых минутах игры, но гости вскоре выровняли положение - постарался Максим Колмыков. К концу стартового периода дизелист Антон Андриянов вывел команду вперед - 2:1.

В середине второй 20-минутки соперник нанес ответный удар по воротам Аделя Минегалиева, на табло опять высветились одинаковые цифры, на этот раз 2:2.

Третий временной отрезок оказался самым напряженным, но в конце концов Дмитрий Сидляров сумел пробить голкипера хозяев льда и вырвать победу для «Дизеля».

Следующая игра состоится уже в 2024 году. 7 января пензенцы скрестят клюшки с хоккеистами ханты-мансийской «Югры».