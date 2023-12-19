Сетевое издание|18+|Среда|20 дек 2023|01:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенский «Дизель» выиграл второй матч без Алексея Ваулина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 19 декабря, пензенский «Дизель» одержал уверенную победу над «Омскими Крыльями» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Домашний матч начался удачно для дизелистов: в первом периоде хозяева забросили две шайбы в ворота соперника - они на счету Алексея Краснова и Антона Андриянова.

Вторая 20-минутка оказалась менее зрелищной для болельщиков, а вот в третьей им удалось увидеть сразу три гола: два от пензенцев (Дмитрия Сидлярова и Тимура Шайхутдинова) и один от омичей.

Итоговый счет - 4:1 в пользу «Дизеля».

По окончании матча прошла традиционная благотворительная акция под названием «Мишкопад». Болельщики бросили на лед принесенные мягкие игрушки, хоккеисты собрали их, чтобы передать воспитанникам детского дома.

Это была вторая игра, на которую пензенцы вышли под руководством нового главного тренера Дмитрия Шандурова, который сменил Алексея Ваулина. Первая встреча также завершилась победой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте