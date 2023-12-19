Пензенский «Дизель» выиграл второй матч без Алексея Ваулина

19.12.2023 | 21:31

Во вторник, 19 декабря, пензенский «Дизель» одержал уверенную победу над «Омскими Крыльями» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Домашний матч начался удачно для дизелистов: в первом периоде хозяева забросили две шайбы в ворота соперника - они на счету Алексея Краснова и Антона Андриянова.

Вторая 20-минутка оказалась менее зрелищной для болельщиков, а вот в третьей им удалось увидеть сразу три гола: два от пензенцев (Дмитрия Сидлярова и Тимура Шайхутдинова) и один от омичей.

Итоговый счет - 4:1 в пользу «Дизеля».

По окончании матча прошла традиционная благотворительная акция под названием «Мишкопад». Болельщики бросили на лед принесенные мягкие игрушки, хоккеисты собрали их, чтобы передать воспитанникам детского дома.

Это была вторая игра, на которую пензенцы вышли под руководством нового главного тренера Дмитрия Шандурова, который сменил Алексея Ваулина. Первая встреча также завершилась победой.