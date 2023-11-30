Пензенский «Дизель» снова не смог взять верх над «Горняком-УГМК»

30.11.2023 | 21:13

В четверг, 30 ноября, пензенский «Дизель» провел заключительный матч домашней серии. Его соперником стал «Горняк-УГМК».

Последняя встреча уральцев и пензенцев состоялась в Верхней Пышме 20 ноября. Тогда хозяева одержали победу - 4:3. Удача улыбнулась им и на этот раз.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб. Во втором временном отрезке гости открыли счет на 33-й минуте: пензенского вратаря огорчил Владислав Леонтьев. Хозяева атаковали в ответ, но подводила реализация.

Заключительная двадцатиминутка началась со взаимных атак, особенно активны были дизелисты, пытавшиеся спасти неудачно складывавшийся матч. Однако на 60-й минуте они снова пропустили: у «Горняка-УГМК» отличился Илья Лоза.

Таким образом, игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В следующий раз «Дизель» сразится с «Химиком» из Воскресенска. Встреча состоится 5 декабря.